Москвичам назвали срок исчезновения снега

Синоптик Леус: Снежный покров в Москве растает 11 апреля

Выпавший в Москве снег не задержится надолго. Когда он растает, агентству «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За время снегопада в столице успел сформироваться временный снежный покров: на опорной метеостанции ВДНХ осадкомеры зафиксировали его высоту в два сантиметра. При этом в субботу, 11 апреля, по прогнозам синоптика, столбики термометров поднимутся до плюс 6-8 градусов. При такой температуре и отсутствии новых осадков образовавшийся снежный покров растает уже во второй половине дня, возможно, ближе к вечеру. Вновь снежный покров москвичи увидят только осенью, заверил Леус.

Наступившее похолодание синоптиков не удивляет: такие резкие перепады температуры для апреля вполне характерны. Однако эта волна холодов будет кратковременной, и уже на выходных воздух в столице прогреется до 11–12 градусов тепла. Новых снегопадов метеорологи не прогнозируют, но до конца апреля в Москве может вновь похолодать. Правда, следующая волна похолодания будет менее резкой и обойдется без заморозков.