15:03, 10 апреля 2026

Москвичам назвали срок потепления

Синоптик Шувалов: Потепление придет в Москву в выходные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Потепление придет в Москву в выходные, 11 и 12 апреля. Такой срок повышения температуры назвал жителям столицы глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает НСН.

По словам синоптика, столбик термометров в ближайшие дни поднимется до плюс 12 градусов Цельсия. Шувалов подчеркнул, что похолодание было кратковременным и не успело навредить озимым культурам.

«Вообще резкие перемены похолодания и потепления вполне характерны для апреля, в этом нет ничего необычного. Температура в Москве сейчас действительно ниже нормы, но всего на три–четыре градуса. Это похолодание будет кратковременным и уже в субботу сменится повышением температуры до 11–12 градусов тепла», — пояснил метеоролог.

Дальше, по прогнозам Шувалова, температура воздуха будет только расти — на следующей неделе в столицу и область придет хорошая весенняя погода.

Ранее синоптик заявил, что снегопады в Москву в ближайшее время не вернутся.

