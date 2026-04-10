13:24, 10 апреля 2026Экономика

Москвичам рассказали о повторении снегопадов

Синоптик Шувалов: Повторения снегопадов в Москве ждать не стоит
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Повторения снегопадов в Москве ждать не стоит. О вероятности выпадения характерных для зимы осадков рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает RT.

По словам синоптика, мокрый снег возможен в пятницу, 10 апреля. Однако он будет уже не таким интенивным, как днем ранее. Во второй половине дня воздух прогреется до плюс 3-4 градусов Цельсия, и снег сменится дождем.

В субботу, 11 апреля, также возможен небольшой дождь. «А вот вероятность снега приближается к нулю. Температура воздуха будет составлять уже плюс 7-9 градусов. Будут намеки на прояснение, на появление солнца в небе», — рассказал Шувалов.

На следующий день осадки станут маловероятными. 12 апреля воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. «То есть светлый праздник Пасхи будем встречать при хорошей погоде», — подчеркнул метеоролог.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что 10 апреля температура воздуха в Москве будет аномально холодной — показатели окажутся на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

