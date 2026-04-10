08:43, 10 апреля 2026

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Позднякова: 10 апреля в Москве будет на 3-4 градуса холоднее нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В пятницу, 10 апреля, в Москве прогнозируется температура на три-четыре градуса холоднее климатической нормы, а также мокрый снег. Об аномальной погоде жителей столицы предупредила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

«В пятницу ожидается облачная погода с редкими прояснениями днем. Ночью еще местами небольшие осадки. Днем тоже осадки в виде дождя и мокрого снега», — поделилась информацией синоптик. Плотный северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 12-15 метров в секунду, добавила она. Что касается температуры, минимальная составит от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, а дневная — пять-семь градусов тепла в городе и три-восемь по области, что на три-четыре градуса ниже нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столице на Пасху, 12 апреля, может потеплеть до плюс 13 градусов.

