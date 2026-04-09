16:30, 9 апреля 2026

Москвичей предупредили о резком изменении погоды на Пасху

Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В воскресенье, 12 апреля, в Москве может потеплеть до плюс 13 градусов. О резком изменении погоды на Пасху предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

По словам метеоролога, 9 и 10 апреля за погоду в столице еще будет отвечать циклон. На этом фоне возможен дождь со снегом. «Поскольку температура будет близка к нулю и слабоотрицательной, снег может быть и в Москве, но он не будет лежать. А в Подмосковье, может, где-то и ляжет ненадолго», — уточнил Ильин.

Днем в пятницу воздух не прогреется выше плюс 2-4 градусов Цельсия, при этом сохранится порывистый ветер. Однако в ночь на субботу, 11 апреля, синоптические процессы начнут перестраиваться. «Воздушные потоки поменяются на юго-восточные, а из Центральной Азии поступит хорошо прогретый воздух», — рассказал специалист. На этом фоне температуры поднимутся до плюс 5-10 градусов.

На саму Пасху в Москве будет еще теплее. Так, в воскресенье днем столбики термометров покажут уже от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова допустила, что в ближайшие дни в столице может сформироваться снежный покров.

