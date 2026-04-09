13:23, 9 апреля 2026Экономика

Москва окажется под слоем снега

Синоптик Позднякова: В Москве может сформироваться снежный покров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В ближайшие два дня Москва может оказаться под слоем снега. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, в четверг, 9 апреля, в городе прогнозируются осадки. При этом, уточнила она, в дневные часы их будет больше, чем в ночные. Не исключено, что утром в пятницу, 10 апреля, местами даже сформируется снежный покров — он может достигнуть двух-четырех сантиметров», — поделилась информацией Позднякова. Она добавила, что за сегодняшний день в Москве и Подмосковье выпадет около шести миллиметров осадков в виде снега и мокрого снега.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что тепло вернется в Москву в выходные.

