Москва окажется под слоем снега

Синоптик Позднякова: В Москве может сформироваться снежный покров

В ближайшие два дня Москва может оказаться под слоем снега. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, в четверг, 9 апреля, в городе прогнозируются осадки. При этом, уточнила она, в дневные часы их будет больше, чем в ночные. Не исключено, что утром в пятницу, 10 апреля, местами даже сформируется снежный покров — он может достигнуть двух-четырех сантиметров», — поделилась информацией Позднякова. Она добавила, что за сегодняшний день в Москве и Подмосковье выпадет около шести миллиметров осадков в виде снега и мокрого снега.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что тепло вернется в Москву в выходные.