10:28, 9 апреля 2026Экономика

Назван срок возвращения тепла в Москву

Синоптик Шувалов: Тепло вернется в Москву на выходных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Тепло вернется в Москву на грядущих выходных, 11 и 12 апреля. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в пятницу осадки сойдут на нет, а в субботу днем воздух прогреется до 8-9 градусов тепла. В воскресенье потепление продолжится, и температура вырастет до 11-13 градусов.

Начало следующей недели, по словам синоптика, также окажется теплым. В первой половине температура будет держаться на уровне плюс 15 градусов, во второй — плюс 17-плюс 18 градусов.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и дожде со снегом. Такая погода ожидается в столице до конца рабочей недели.

    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    В российском городе в заваленной хламом квартире нашли труп

    Стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ

    Из AppStore пропал альтернативный клиент Telegram

    В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

    В России стремительно выросли продажи машин ушедшего бренда

    Водителям назвали способы добраться до техцентра с отказавшим сцеплением

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении племянника лидера «Хезболлы»

    В России пригрозили «Орешником» в ответ на намерения ВСУ сорвать парад Победы

    В России отреагировали на сведения о планах ВСУ сорвать парад Победы роем беспилотников

    Все новости
