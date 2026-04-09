Назван срок возвращения тепла в Москву

Синоптик Шувалов: Тепло вернется в Москву на выходных

Тепло вернется в Москву на грядущих выходных, 11 и 12 апреля. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в пятницу осадки сойдут на нет, а в субботу днем воздух прогреется до 8-9 градусов тепла. В воскресенье потепление продолжится, и температура вырастет до 11-13 градусов.

Начало следующей недели, по словам синоптика, также окажется теплым. В первой половине температура будет держаться на уровне плюс 15 градусов, во второй — плюс 17-плюс 18 градусов.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и дожде со снегом. Такая погода ожидается в столице до конца рабочей недели.