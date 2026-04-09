Москвичам пообещали снег и сильный ветер

Синоптик Макарова: В столичном регионе ожидаются дождь с мокрым снегом и ветер

Сильный ветер, а также дождь со снегом ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

В четверг, 9 апреля, ожидаются небольшие, местами умеренные, осадки, дождь, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Днем температура в Москве составит плюс 3-5 градусов, по области ожидается от нуля до плюс 5 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

В пятницу, 10 апреля, будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В столице температура составит около 0 градусов, по области ожидается от минус 4 до минус 1. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки, жителей региона ждет дождь и мокрый снег. В Москве ожидается плюс 4-6 градусов, по области плюс 3-8 градусов. В регионе сохранится сильный ветер скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Ночью ожидается гололедица.

Ранее в центральные области Европейской России начал возвращаться снежный покров. Утром среды, 8 апреля, снег покрыл север и восток Центрального федерального округа (ЦФО). Возвращение снежного покрова отметили метеостанции востока Тверской области, Ярославской, Костромской и Ивановской областей.