Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:54, 10 апреля 2026

На Камчатке нашли всех пропавших туристов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

На Камчатке спасатели обнаружили всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Об этом сообщило правительство региона в Telegram.

Пятеро из семи человек найдены живыми, у них признаки сильного обморожения. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет. Еще двое путешественников не смогли выжить.

28 марта между туристами произошел конфликт, и группа разделилась. Семь человек вышли на маршрут, не имея при себе палаток и спутникового телефона. 8 апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило передвижение и связь

Правительство Камчатского края пообещало оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok