На Камчатке нашли всех пропавших туристов

Спасатели обнаружили всех пропавших на Камчатке туристов

На Камчатке спасатели обнаружили всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Об этом сообщило правительство региона в Telegram.

Пятеро из семи человек найдены живыми, у них признаки сильного обморожения. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет. Еще двое путешественников не смогли выжить.

28 марта между туристами произошел конфликт, и группа разделилась. Семь человек вышли на маршрут, не имея при себе палаток и спутникового телефона. 8 апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило передвижение и связь

Правительство Камчатского края пообещало оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.