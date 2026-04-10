Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:38, 10 апреля 2026

На Камчатке пропали семь туристов без палаток

Марина Совина
Архивное фото

В Камчатском крае пропала группа из семи туристов в Налычевской долине. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его данным, 28 марта группа на лыжах без палаток вышла из п. Пиначево по запланированному маршруту. 3 апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, и группа разделилась. В последний раз они выходили на связь 6 апреля. 7 апреля туристов заметили у водопада на реке Шумна, после этого связь с группой из семи человек пропала.

В настоящее время экстренные службы ведут поиски пропавших.

Ранее в Дагестане семья с ребенком пропала в горах. Сообщалось, что они выехали накануне из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Позднее стало известно, что семья нашлась. По данным РЕН ТВ, их машина застряла в снегу. Они смогли выбраться из западни и вернуться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    На Камчатке пропали семь туристов без палаток

    Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok