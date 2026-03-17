Россия
11:33, 17 марта 2026Россия

Российская семья с ребенком пропала в горах

В Дагестане семья с ребенком пропала в горах, их авто могло накрыть лавиной
Майя Назарова

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

В Дагестане семья с ребенком пропала в горах. По данным Telegram-канала «112», их авто могло накрыть лавиной.

Как выяснило российское издание, они выехали накануне из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района.

Во второй половине дня машина проехала пост ДПС. Однако до поселка семья так и не добралась. По предварительной версии, автомобиль могло накрыть лавиной.

До этого сообщалось, что женщина без снаряжения и припасов пропала в горах Башкирии.

Исчезновение туристки заметили поздно, к ее поискам привлекли спасателей, егерей, туристов, двух человек из группы, в составе которой поднималась россиянка. К операции привлекли кинологов и волонтеров. Подчеркивалось, что женщина хотела запечатлеть себя на вершине на камеру, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс».

