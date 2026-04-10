На Украине появится предмет «Основы национального сопротивления» в вузах и колледжах

Зеленский подписал закон об «Основах национального сопротивления» в вузах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит предмет «Основы национального сопротивления» в колледжах и вузах, передает «Страна.ua».

Как отмечает издание, закон позволяет нанимать мужчин для работы на государственной службе Украины только после прохождения военной службы или базовой общевойсковой подготовки.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявлял, что Владимир Зеленский «через своих покемонов» попросил утвердить в парламенте закон, подразумевающий повышение налогов.