Бывший СССР
05:06, 10 апреля 2026

На Украине рассказали о ненависти Зеленского к одному европейскому лидеру

Азаров: Зеленский испытывает сильную ненависть к Орбану
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает сильную ненависть к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Комментируя недопуск мониторинговой миссии к нефтепроводу «Дружба», он отметил, что Зеленский, действуя против Орбана, наносит ущерб Украине, лишая ее возможности получать «крайне необходимый стране дизель».

«Ненависть Зеленского к Орбану столь велика, что несмотря на потерю поставок дизельного топлива, киевский режим своими действиями создает дополнительные проблемы для Украины», — указал Азаров.

По его словам, украинский лидер выполняет задачу Великобритании и Европейского союза (ЕС), которые всеми силами пытаются не допустить победу Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в намерении вызвать хаос в Венгрии с помощью блокировки работы «Дружбы». Он подчеркнул, что Киев не сможет шантажировать Будапешт.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Россиянам перечислили способы победить страх вождения после ДТП

    Стилист назвала признаки безвкусно одетого человека

    В Госдуме назвали размер пенсии никогда не работавших россиян

    Российская тревел-блогерша развенчала мифы о криминальной Мексике

    Медик посоветовал россиянам не помогать пострадавшим в дорожных авариях

    На Украине рассказали о ненависти Зеленского к одному европейскому лидеру

    США предприняли одно действие перед нападением на Иран

    Анонимный миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга для продления жизни

    Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

    Все новости
