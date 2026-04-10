На Западе заявили о серьезном шаге в отношениях США и НАТО

Politico: Смягчение критики со стороны Трампа стало серьезным шагом для НАТО

Смягчение критики со стороны президента США Дональда Трампа по итогам визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте стало серьезным шагом для Североатлантического альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что после переговоров с Рютте публикации Трампа о НАТО в социальных сетях заметно смягчились и перестали содержать угрозы, несмотря на язвительность. По словам собеседника издания, НАТО повезло, что генсек оказался в Вашингтоне.

«Это серьезный шаг вперед по сравнению с другими его комментариями», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что американский лидер оскорблял Рютте во время их встречи в Белом доме. По данным источника Politico, их разговор «состоял из сплошного потока оскорблений».