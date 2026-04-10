Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:06, 10 апреля 2026Мир

На Западе заявили о серьезном шаге в отношениях США и НАТО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Смягчение критики со стороны президента США Дональда Трампа по итогам визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте стало серьезным шагом для Североатлантического альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что после переговоров с Рютте публикации Трампа о НАТО в социальных сетях заметно смягчились и перестали содержать угрозы, несмотря на язвительность. По словам собеседника издания, НАТО повезло, что генсек оказался в Вашингтоне.

«Это серьезный шаг вперед по сравнению с другими его комментариями», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что американский лидер оскорблял Рютте во время их встречи в Белом доме. По данным источника Politico, их разговор «состоял из сплошного потока оскорблений».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok