Названо возможное место запуска ВСУ ракет «Нептун» по региону России

Дандыкин: Ракеты «Нептун» могли быть запущены с территории двух областей Украины

Дальнобойные ракеты «Нептун» могли быть выпущены по Брянской области с территории двух областей Украины. Возможное место их запуска назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он обратил внимание на то, что дальность ракет «Нептун» составляет 240-250 километров. В этой связи он предположил, что удары по Брянской области могли наноситься с территории Сумской или Черниговской областей Украины. «Это наиболее удобные локации, находящиеся недалеко от границы», — пояснил Дандыкин.

Эксперт также выразил сомнение, что Украине удастся модернизировать бывшую советскую крылатую ракету и увеличить дальность ее полета до 800 километров.

«Не думаю, что у них это получится. Все-таки разработка уже не новая, и она объективно не выдержит такие характеристики. Максимальное значение, которое они могут накинуть сверху, это еще 50 километров дальности», — заключил Дандыкин.

О выпущенных по территории России ракетах стало известно утром в пятницу, 10 апреля. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, все воздушные цели были сбиты системами противовоздушной обороны, однако обломки ракет повредили инфраструктуру. При атаке также пострадала женщина.