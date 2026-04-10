Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 10 апреля 2026Россия

Названо возможное место запуска ВСУ ракет «Нептун» по региону России

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: National Security and Defense Council Press Service / AP

Дальнобойные ракеты «Нептун» могли быть выпущены по Брянской области с территории двух областей Украины. Возможное место их запуска назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он обратил внимание на то, что дальность ракет «Нептун» составляет 240-250 километров. В этой связи он предположил, что удары по Брянской области могли наноситься с территории Сумской или Черниговской областей Украины. «Это наиболее удобные локации, находящиеся недалеко от границы», — пояснил Дандыкин.

Эксперт также выразил сомнение, что Украине удастся модернизировать бывшую советскую крылатую ракету и увеличить дальность ее полета до 800 километров.

«Не думаю, что у них это получится. Все-таки разработка уже не новая, и она объективно не выдержит такие характеристики. Максимальное значение, которое они могут накинуть сверху, это еще 50 километров дальности», — заключил Дандыкин.

О выпущенных по территории России ракетах стало известно утром в пятницу, 10 апреля. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, все воздушные цели были сбиты системами противовоздушной обороны, однако обломки ракет повредили инфраструктуру. При атаке также пострадала женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok