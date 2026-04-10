Богомаз: После удара ВСУ ракетами «Нептун» разрушены четыре жилых дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Брянской области дальнобойными ракетами «Нептун». О последствиях атаки рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз.

О выпущенных по территории России ракетах сообщалось утром в пятницу, 10 апреля. По словам главы региона, все воздушные цели были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки ракет повредили инфраструктуру.

Несколько домов оказались полностью уничтожены

В результате падения обломков сбитых украинских ракет в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома оказались полностью уничтожены, еще 15 жилых строений получили повреждения.

К сожалению, мирная жительница получила ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь Александр Богомаз губернатор Брянской области

Под Волгоградом загорелась емкость с нефтепродуктами

ВСУ не ограничились атакой только на Брянскую область, попытавшись ударить и по другим регионам РФ. Так, в Волгоградской области в результате украинской атаки загорелась емкость с нефтепродуктами. Повреждение было зафиксировано в Светлоярском районе.

Губернатор этого российского региона Андрей Бочаров сообщил, что пожарные занимаются ликвидацией возгорания. Также уточнялось, что в Суровикинском районе оказались повреждены пять индивидуальных жилых домов, а в Красноармейском районе было зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева.

Всего, по словам местных жителей, этим утром в небе прозвучало как минимум 10-12 взрывов в разных частях города.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, отчитался о минимум 50 сбитых дронах, добавив, что в результате повреждения были зафиксированы в жилом доме в селе Шептуховка.

После объявления пасхального перемирия Украина выпустила по России больше 150 БПЛА

Всего в ночь с 9 на 10 апреля средства ПВО сбили над регионами России не менее 151 дрона. По данным Минобороны РФ, массированному налету подверглись Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Тамбовская области, а также Республика Калмыкия. Больше всего БПЛА — 57 единиц — сбили над Волгоградской областью.

Средства ПВО работали в том числе и над акваторией Каспийского моря. При этом попытки ударить по российской территории предпринимались уже после того, как глава государства Владимир Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, о котором ранее просил украинский президент Владимир Зеленский.

Пасхальное перемирие между Москвой и Киевом должно действовать с 16:00 субботы, 11 апреля, до конца дня 12 апреля.