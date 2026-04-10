Емкость с нефтепродуктами загорелась после массированной атаки ВСУ на российский регион

Бочаров: Емкость с нефтью загорелась после атаки ВСУ в Волгоградской области

Емкость с нефтепродуктами загорелась после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область. Как отметил губернатор российского региона Андрей Бочаров в Max, повреждение было зафиксировано в Белоярском районе, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

В волгоградском оперштабе добавили, что в Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домов. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева.

Жители Волгограда делились, что прозвучало уже 10-12 взрывов в разных частях города.

Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов в ночь на 10 апреля. По данным главы региона, в результате не выжил один человек. Он проживал в Волжском в СНТ «Мичуринец».