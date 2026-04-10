Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 10 апреля 2026

Минобороны выпустило заявление о мощном налете ВСУ на Россию после объявления о перемирии

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

В ночь с 9 на 10 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более полутора сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление о мощном налете Вооруженных сил Украины выпустило российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись пять регионов России: Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Тамбовская области, а также Республика Калмыкия. Больше всего БПЛА — 57 единиц — сбили над Волгоградской областью. Также средства ПВО сработали над акваторией Каспийского моря. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Попытка массированного удара по регионам России была совершена после того, как президент Владимир Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

О прекращении огня просил Владимир Зеленский — он утверждал, что Украина ответит на паузу в боевых действиях симметрично, и Киев всегда был готов к такому шагу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok