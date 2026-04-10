Минобороны выпустило заявление о мощном налете ВСУ на Россию после объявления о перемирии

МО России: В ночь на 10 апреля над регионами России средства ПВО сбили 151 БПЛА

В ночь с 9 на 10 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более полутора сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление о мощном налете Вооруженных сил Украины выпустило российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись пять регионов России: Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Тамбовская области, а также Республика Калмыкия. Больше всего БПЛА — 57 единиц — сбили над Волгоградской областью. Также средства ПВО сработали над акваторией Каспийского моря. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Попытка массированного удара по регионам России была совершена после того, как президент Владимир Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

О прекращении огня просил Владимир Зеленский — он утверждал, что Украина ответит на паузу в боевых действиях симметрично, и Киев всегда был готов к такому шагу.