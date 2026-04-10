Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

Путин объявил пасхальное перемирие до исхода дня 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Министру обороны Андрею Белоусову и командующему Объединенной группировкой войск (сил) Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Огонь будет прекращен на 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и также прекратит боевые действия. Тем не менее, Путин поручил войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также любые агрессивные действия противника.

Зеленский согласился на перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил о готовности страны к предложенному Россией пасхальному перемирию. Он отметил, что Киев согласен действовать зеркально. «Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — сказано в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что Пасха должна проходить без угроз. Он отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что «у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

При этом ранее Зеленский, рассуждая о возможности временного прекращения огня, говорил, что Киев готов к любым компромиссам, кроме компромиссов «с достоинством и суверенитетом». В Кремле в словах украинского президента не увидели «четко сформулированной инициативы по перемирию». Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Зеленского «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», так как «позже это решение придется принимать более дорогой ценой».

Перемирие объявили после очередного обмена телами

9 апреля состоялся очередной обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил факт гуманитарной операции, уточнив, что Киев получил 1000 тел, а Москва — 41.

Военный корреспондент Александр Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами. «Раньше такая пропорция [в передаче останков] объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела», — отметил Коц. Однако Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский «весь март всем рассказывали, как они наступают», но соотношение остается одним и тем же, указал журналист. «Может, кто-то врет?» — задался он вопросом.

В январе 2026 года Москва передала Киеву 1000 бойцов и получила с той стороны 38 тел. Затем Россия и Украина обменялись телами в конце февраля, тогда процедура прошла в соотношении 1000 к 35.