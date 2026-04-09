Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

Путин поручил ВС РФ быть готовыми к провокациям на Пасху

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам (ВС) РФ быть готовыми к провокациям со стороны Украины во время пасхального перемирия. Указание опубликовано на сайте Кремля.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», — поясняется в документе.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие. Российская армия прекратит боевые действия с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев готов к прекращению огня на Пасху. «Мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом», — добавил он.