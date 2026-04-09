Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:01, 9 апреля 2026Россия

Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

Путин поручил ВС РФ быть готовыми к провокациям на Пасху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам (ВС) РФ быть готовыми к провокациям со стороны Украины во время пасхального перемирия. Указание опубликовано на сайте Кремля.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», — поясняется в документе.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие. Российская армия прекратит боевые действия с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев готов к прекращению огня на Пасху. «Мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    Раскрыты подробности о планах Трампа наказать НАТО

    В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана

    На Западе пришли к неожиданному выводу после обмена телами между Украиной и Россией

    В США сообщили о визите спецпредставителя Путина

    Военкор задался одним вопросом после обмена телами «1000 на 41»

    АвтоВАЗ проверил новейшую модель на соответствие климату России

    Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

    В Британии рассказали об унижении Путиным Стармера одним шагом

    В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok