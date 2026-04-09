Кремль обратился с призывом к Украине

22:26, 9 апреля 2026Россия

Кремль призвал Украину последовать примеру России и соблюсти перемирие
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Кремль призвал Украину последовать примеру России и соблюсти пасхальное перемирие. Об этом указано в обращении на официальном сайте Кремля.

«Отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — отмечается в документе.

Российским войскам также приказано быть готовыми пресечь возможные провокации и «агрессивные действия» противника.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. «В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — уточняется в заявлении.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана

    На Западе пришли к неожиданному выводу после обмена телами между Украиной и Россией

    В США сообщили о визите спецпредставителя Путина

    Военкор задался одним вопросом после обмена телами «1000 на 41»

    АвтоВАЗ проверил новейшую модель на соответствие климату России

    Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

    В Британии рассказали об унижении Путиным Стармера одним шагом

    В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

    Де Голль порассуждал о выходе Франции из НАТО

    Все новости
