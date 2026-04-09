Кремль обратился с призывом к Украине

Кремль призвал Украину последовать примеру России и соблюсти перемирие

Кремль призвал Украину последовать примеру России и соблюсти пасхальное перемирие. Об этом указано в обращении на официальном сайте Кремля.

«Отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — отмечается в документе.

Российским войскам также приказано быть готовыми пресечь возможные провокации и «агрессивные действия» противника.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. «В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — уточняется в заявлении.