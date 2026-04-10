Украина ударила по России дальнобойными ракетами «Нептун»

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по Брянской области ракетами «Нептун»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Брянской области дальнобойными ракетами «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник сообщил, что под удар попало село Юсово в Карачаевском районе региона. Богомаз не уточнил, сколько снарядов указанного типа было выпущено по региону. По его словам, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Богомаз назвал атаку намеренным террористическим ударом.

Ранее российское Минобороны выпустило заявление о мощном налете ВСУ на Россию после объявления о пасхальном перемирии в зоне боевых действий.