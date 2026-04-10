Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 10 апреля 2026Россия

Украина ударила по России дальнобойными ракетами «Нептун»

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по Брянской области ракетами «Нептун»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Брянской области дальнобойными ракетами «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник сообщил, что под удар попало село Юсово в Карачаевском районе региона. Богомаз не уточнил, сколько снарядов указанного типа было выпущено по региону. По его словам, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Богомаз назвал атаку намеренным террористическим ударом.

Ранее российское Минобороны выпустило заявление о мощном налете ВСУ на Россию после объявления о пасхальном перемирии в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok