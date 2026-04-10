05:58, 10 апреля 2026Россия

ВСУ ударили по похоронной процессии на кладбище в российском городе. Для атаки могли использоваться американские беспилотники

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские войска совершили атаку на похоронную процессию в Донецке. В результате удара по кладбищу пострадали мирные жители, сообщили в Следственном комитете.

Ранения различной степени тяжести получили не менее пяти человек, которые находились в траурной процессии. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Также было повреждено административное здание кладбища. По информации СК, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили, предположительно, беспилотники американского производства.

Материалы по теме:
Российские военные наступают на Славянск. Какие испытания их ждут на пути к главной крепости ВСУ?
9 апреля 2026
«Дан приказ ликвидировать гражданских» Что рассказывают жители освобожденных городов Донбасса о преступлениях украинского режима?
Что рассказывают жители освобожденных городов Донбасса о преступлениях украинского режима?
6 марта 2026

Позднее работница кладбища Елена рассказала, что украинские военные сознательно ударили по похоронной процессии. «Это было невозможно не заметить. Атака пришлась на панихиду, людей в этот момент было много», — указала свидетель. «Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — рассказала она.

Путин объявил пасхальное перемирие

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Огонь будет прекращен на 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и также прекратит боевые действия. Тем не менее, российский лидер поручил войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны ВСУ, а также любые агрессивные действия противника.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил о готовности страны к предложенному Россией пасхальному перемирию. Он отметил, что Киев согласен действовать зеркально. «Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
«Мощное оружие, но не совсем современное» Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
11 октября 2025
«Жужжат прямо за окнами» В Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация из-за украинских дронов. Как под их ударами выживают люди?
В Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация из-за украинских дронов. Как под их ударами выживают люди?
30 марта 2026

В трех регионах России объявили ракетную опасность

В ночь на 10 апреля сразу в трех регионах России впервые с начала специальной военной операции (СВО) была объявлена ракетная опасность. До этого в Владимирской, Костромской и Ярославской областях предупреждали только о приближающихся беспилотниках.

Ранее стало известно о появлении у Украины новых ракет FP-5 «Фламинго». По оценкам аналитиков, это самые дальнобойные снаряды, стоящие на вооружении ВСУ.

Совладелец компании Fire Point, разработавшей ракеты «Фламинго», Денис Штилерман заявил, что Украина в 2026 году может нанести удар по Москве с помощью 20-30 новых баллистических ракет с дальностью до 850 километров. Также он раскрыл, что Украина будет «тестировать» на России новые баллистические ракеты FP-7.

