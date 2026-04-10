01:59, 10 апреля 2026Россия

ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

СК: ВСУ ударили по кладбищу в Донецке, пять человек пострадали
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинские войска совершили атаку на похоронную процессию в Донецке. В результате удара по кладбищу пострадали пять человек, рассказал журналистам РИА Новости сотрудник Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и установили, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились в траурной процессии.

Административное здание кладбища оказалось повреждено.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Как уточняется, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили, предположительно, беспилотники американского производства.

Специалисты осмотрели места обстрела и обнаружили фрагменты ударных БПЛА самолетного типа модели производства США.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ ранены семь человек. По его словам, один из ударов украинские войска осуществили по автомобилям на участке автодороги БелгородШебекино.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Жители российского города рассказали о вспышках и грохоте в небе

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    На Камчатке пропали семь туристов без палаток

    Все новости
