Россия
14:10, 9 апреля 2026Россия

Российский губернатор сообщил о семи раненых в результате удара ВСУ

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ ранены семь человек
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены семь человек. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, одну из атак ВСУ совершили на автомобили на участке автодороги БелгородШебекино. Пострадали сразу шесть человек — у двух женщин диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов «Орлана» — баротравмы.

Еще один FPV-дрон ВСУ ударил по административному зданию на территории предприятия в Шебекино. Мужчина получил слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. В результате атаки загорелись здание и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 апреля над российскими регионами сбили 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край.

