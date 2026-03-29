Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:28, 29 марта 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл особенности атакованных Россией украинских ракет «Фламинго»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Атакованные Вооруженными силами (ВС) России FP-5 «Фламинго» — самые дальнобойные крылатые ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности оружия специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«На сегодняшний день это самые дальнобойные крылатые ракеты ВСУ. Может быть, не самые расторопные, но они могут нести большое количество боезапаса. Говорят, что боеголовка до тонны. Если у нас получилось грохнуть склад, где они накопились, то это очень хорошо. Потому что у них дальность действия достигает мест, где я разговариваю, и даже дальше», — заявил Дандыкин.

Ранее Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу крылатых ракет большой дальности Вооруженных сил Украины FP-5 «Фламинго».

Как сообщается, ВС России атаковали военные аэродромы, авиационную технику и места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Также известно об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и местам дислокации украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok