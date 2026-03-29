ВС России ударили по складу ракет «Фламинго»

Минобороны России сообщило об ударе по месту хранения ракет ВСУ «Фламинго»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу крылатых ракет большой дальности Вооруженных сил Украины FP-5 «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение (...) месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго"», — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, ВС России атаковали военные аэродромы, авиационную технику и места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Также сообщается об ударах объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и местам дислокации украинских военных.

Ранее главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман заявил о планах создать ракеты для ударов по Москве. При этом конструктор отметил, что Украина не получила разрешения у иностранных партнеров на применение западных ракет для ударов по российской столице.