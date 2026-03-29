12:15, 29 марта 2026

ВС России ударили по складу ракет «Фламинго»

Минобороны России сообщило об ударе по месту хранения ракет ВСУ «Фламинго»
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу крылатых ракет большой дальности Вооруженных сил Украины FP-5 «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение (...) месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго"», — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, ВС России атаковали военные аэродромы, авиационную технику и места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Также сообщается об ударах объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и местам дислокации украинских военных.

Ранее главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман заявил о планах создать ракеты для ударов по Москве. При этом конструктор отметил, что Украина не получила разрешения у иностранных партнеров на применение западных ракет для ударов по российской столице.

