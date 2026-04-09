22:18, 9 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для задержанного в Москве журналиста «Новой газеты»

ТАСС: Журналисту «Новой газеты» Ролдугину грозит до шести лет лишения свободы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Задержанному обозревателю издания «Новая газета» и сооснователю газеты «Собеседник» Олегу Ролдугину грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, сейчас журналист задержан на 48 часов.

«Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до трех лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — уточняет издание.

Ранее стало известно, что в Москве правоохранители задержали журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина. Задержание состоялось в рамках уголовного дела об использовании персональных данных. Начался его допрос. 9 апреля в редакции издания прошли обыски.

