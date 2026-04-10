Россиян призвали срочно избавиться от опасных фекалий

Специалист Лебедев: После зимы нужно обязательно убрать опасный помет на даче

Во время визитов на дачу после зимы нужно обязательно убрать мышиный помет. Срочно избавиться от опасных фекалий в загородном доме призвал россиян ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора​ Михаил Лебедев, пишет aif.ru.

По словам специалиста, заразиться серьезными болезнями можно без непосредственного контакта с грызунами, а просто вдыхая пыль с частицами продуктов их жизнедеятельности. Помимо этого, не стоит употреблять в пищу еду и воду, загрязненные этими животными, или отказываться от мытья рук после уборки или других работ на участке.

Самая распространенная инфекция, которую переносят мыши — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Вспышки этой болезни чаще всего случаются во время дачного сезона.

Перед началом первой уборки на даче после зимы Лебедев посоветовал хорошо проветрить все помещения в доме. Во время работ эксперт призвал использовать респиратор или маску, которые защитят слизистые от пыли с частицами экскрементов грызунов. На руки важно надеть перчатки. При этом саму уборку важно проводить влажным способом, чтобы пыль не разлеталась в разные стороны. Лучше всего для обработки поверхностей использовать дезинфицирующие средства, а посуду — обдать кипятком.

