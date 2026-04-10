16:03, 10 апреля 2026

Россиян призвали срочно избавиться от опасных фекалий

Специалист Лебедев: После зимы нужно обязательно убрать опасный помет на даче
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Во время визитов на дачу после зимы нужно обязательно убрать мышиный помет. Срочно избавиться от опасных фекалий в загородном доме призвал россиян ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора​ Михаил Лебедев, пишет aif.ru.

По словам специалиста, заразиться серьезными болезнями можно без непосредственного контакта с грызунами, а просто вдыхая пыль с частицами продуктов их жизнедеятельности. Помимо этого, не стоит употреблять в пищу еду и воду, загрязненные этими животными, или отказываться от мытья рук после уборки или других работ на участке.

Самая распространенная инфекция, которую переносят мыши — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Вспышки этой болезни чаще всего случаются во время дачного сезона.

Перед началом первой уборки на даче после зимы Лебедев посоветовал хорошо проветрить все помещения в доме. Во время работ эксперт призвал использовать респиратор или маску, которые защитят слизистые от пыли с частицами экскрементов грызунов. На руки важно надеть перчатки. При этом саму уборку важно проводить влажным способом, чтобы пыль не разлеталась в разные стороны. Лучше всего для обработки поверхностей использовать дезинфицирующие средства, а посуду — обдать кипятком.

Ранее россиянам пригрозили тюрьмой за выращивание некоторых видов кактуса и других запрещенных растений на даче.

