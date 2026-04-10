Россиянам назвали минимальную цену клубники

АКОРТ: Минимальная цена клубники в России начинается от 1120 рублей за килограмм

В начале апреля минимальная цена клубники в России начинается от 1120 рублей за килограмм, а голубики — от 240 рублей за упаковку в 125 граммов. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время в крупных торговых сетях можно найти до 17 товарных позиций в категории свежих ягод. Речь идет о голубике, клубнике, ежевике, малине, черешне, физалисе, а также о ягодных миксах.

Богданов подчеркнул, что, как правило, это импортная продукция, так как российские производители пока еще не начали сбор. В большинстве регионов страны он стартует не раньше мая, а кое-где летом. Импортные ягоды Россия получает из Марокко, Турции, Египта, Перу, Ливана, Мексики, Армении и Белоруссии.

В 2025 году Узбекистан экспортировал в Россию 198 тысяч тонн винограда и изюма, что на 11,4 процента превысило показатели позапрошлого года. Таким образом, постсоветская республика стала основным поставщиком этой продукции.