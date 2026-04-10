Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 10 апреля 2026

Россиянам назвали минимальную цену клубники

АКОРТ: Минимальная цена клубники в России начинается от 1120 рублей за килограмм
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В начале апреля минимальная цена клубники в России начинается от 1120 рублей за килограмм, а голубики — от 240 рублей за упаковку в 125 граммов. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время в крупных торговых сетях можно найти до 17 товарных позиций в категории свежих ягод. Речь идет о голубике, клубнике, ежевике, малине, черешне, физалисе, а также о ягодных миксах.

Богданов подчеркнул, что, как правило, это импортная продукция, так как российские производители пока еще не начали сбор. В большинстве регионов страны он стартует не раньше мая, а кое-где летом. Импортные ягоды Россия получает из Марокко, Турции, Египта, Перу, Ливана, Мексики, Армении и Белоруссии.

В 2025 году Узбекистан экспортировал в Россию 198 тысяч тонн винограда и изюма, что на 11,4 процента превысило показатели позапрошлого года. Таким образом, постсоветская республика стала основным поставщиком этой продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok