Узбекистан обошел Китай по поставкам в Россию некоторых ягод

Россельхознадзор: Узбекистан стал основным поставщиком винограда в Россию

В 2025 году Узбекистан отправил в Россию 198 тысяч тонн винограда и изюма, что на 11,4 процента превысило показатели позапрошлого года. Эти данные Россельхознадзора процитировало ТАСС.

Таким образом, Узбекистан оказался основным поставщиком этой продукции. Импорт винограда и изюма из Китая увеличился в три раза, до 51,5 тысячи тонн.

Всего же по итогам прошлого года Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Россию 6,1 миллиона тонн фруктов и орехов. Из них около 1,8 миллиона пришлось на апельсины, мандарины и прочие цитрусовые. Главным поставщиком здесь оказалась Турция, на которую пришлось 599 тысяч тонн. Кроме того, почти на 47 процентов выросли поставки цитрусовых из Южной Америки. Импорт бананов оценили в 1,4 миллиона тонн, а дынь и арбузов — в 335,2 тысячи тонн.

В январе 2026 года подскочил импорт в Россию грузинских мандаринов. Соответствующий показатель вырос в 1,7 раза. Россия оказалась главным покупателем этих грузинских цитрусовых. Кроме нее, в тройку основных импортеров вошли Армения и Азербайджан.