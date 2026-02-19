Реклама

15:22, 19 февраля 2026Экономика

Одна страна стала поставлять России больше мандаринов

Статслужба Грузии: Поставки мандаринов в Россию в январе 2026-го выросли вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В январе 2026 года поставки мандаринов из Грузии в Россию резко выросли. Об этом со ссылкой на данные статслужбы страны сообщает РИА Новости.

По итогам месяца бывшая республика СССР стала поставлять в 1,7 раза больше мандаринов. В денежном выражении поставки выросли до 1,7 миллиона долларов. Однако в сравнении с декабрем экспорт просел в шесть с половиной раз.

С начала 2026-го Грузия вывезла за рубеж фруктов на 2,4 миллиона долларов — это в 1,8 раза больше, чем в прошлом январе, однако в 5,8 раза меньше показателей декабря. Россия стала главным покупателем мандаринов, а в топ-3 импортеров вошли также Армения (642,7 тысячи долларов) и Азербайджан (14 тысяч).

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года поставки турецких мандаринов на российский рынок выросли до максимума с 2017 года. По сравнению с 2024 годом соответствующий показатель вырос на 35,2 процента и составил 312,4 миллиона долларов. Впрочем, по итогам декабря импорт этих цитрусовых снизился в месячном выражении на 16,5 процента, до 75,6 миллиона долларов.

