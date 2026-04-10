Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 10 апреля 2026

Российский пенсионер с сыном годами создавали оружие в подпольной мастерской

В Иркутской области пойдут под суд подпольный оружейник и его сын
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутской области по делу о незаконном обороте оружия предстанут перед судом 64-летний мужчина и его 21-летний сын. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

В домашней мастерской в садовом товариществе силовики нашли свыше 10 единиц огнестрельного оружия и более 800 патронов разного калибра. Среди экземпляров граната РГД-5 с взрывателем, автоматическая винтовка, боевой пистолет-пулемет образца 1941 года, револьвер.

Мужчина объяснил следователям, что начал собирать свою коллекцию с марта 1987 года, когда ему впервые достался обрез двуствольного охотничьего ружья ТОЗ-БМ с оптическим прицелом. Позже к своему хобби он привлек и сына, увлекшегося историей огнестрельного оружия. С 2020 по 2024 год они изготовили несколько единиц боевого оружия.

Материалы уголовного дела в отношении подпольных оружейников направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Смоленской области у подпольного оружейника нашли винтовку Мосина времен ВОВ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok