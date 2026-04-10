Российский пенсионер с сыном годами создавали оружие в подпольной мастерской

В Иркутской области пойдут под суд подпольный оружейник и его сын

В Иркутской области по делу о незаконном обороте оружия предстанут перед судом 64-летний мужчина и его 21-летний сын. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

В домашней мастерской в садовом товариществе силовики нашли свыше 10 единиц огнестрельного оружия и более 800 патронов разного калибра. Среди экземпляров граната РГД-5 с взрывателем, автоматическая винтовка, боевой пистолет-пулемет образца 1941 года, револьвер.

Мужчина объяснил следователям, что начал собирать свою коллекцию с марта 1987 года, когда ему впервые достался обрез двуствольного охотничьего ружья ТОЗ-БМ с оптическим прицелом. Позже к своему хобби он привлек и сына, увлекшегося историей огнестрельного оружия. С 2020 по 2024 год они изготовили несколько единиц боевого оружия.

Материалы уголовного дела в отношении подпольных оружейников направлены в суд для рассмотрения по существу.

