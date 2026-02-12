Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
16:23, 12 февраля 2026Силовые структуры

Находка на местах сражений стоила россиянину свободы

В Смоленской области у подпольного оружейника нашли винтовку Мосина времен ВОВ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Falcon® Photograph / Wikimedia

В Смоленской области к четырем с половиной годам колонии приговорили местного жителя, признанного виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщником занимался сбытом оружия и взрывчатки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у него нашли карабин Сайга, свыше 700 грамм тротила и винтовку-Мосина — находка относится к периоду Великой Отечественной войны и состояла на вооружении Красной армии. По решению суда оружейник будет отбывать срок в колонии строгого режима. Его напарник отделался условным сроком.

В декабре 2025 года в России сотрудники ФСБ накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия.

