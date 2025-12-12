В России накрыли 44 подпольные оружейные мастерские

ФСБ: В РФ накрыли 44 подпольных оружейных мастерских и изъяли 81 автомат

В России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщают в ведомстве, нелегальная деятельность была пресечена в 53 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, ДНР и ЛНР. Речь идет про оборот средств поражения, восстановление боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и продажу.

В ФСБ рассказали, что в результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов и не только.

«Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — отметили в ведомстве.

ФСБ также подчеркнуло, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота, производства и переделки средств поражения продолжаются.