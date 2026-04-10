Стало известно о наступлении ВС России в Запорожской области

ВС России начали наступление западнее Гуляйполя в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Армия РФ продвигается западнее Гуляйполя. Уточняется, что российские военные, несмотря на попытки украинских подразделений атаковать, наращивают темпы наступления.

«Российские штурмовики смогли вклиниться в оборону противника между Воздвижевкой и Верхней Терсой», — говорится в публикации.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.