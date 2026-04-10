05:00, 10 апреля 2026

Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что таблицы, в которых указана точная норма секса по возрастам, являются опасной чушью. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Мелехина объяснила, что норма секса зависит от половой конституции человека, поэтому единой нормы количества половых актов не существует. Так, большинство людей имеют среднюю половую конституцию. Пик сексуальной активности у них приходится на 20-35 лет, отметила специалистка.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

В возрасте 20 лет такие люди обычно занимаются сексом два раза в неделю, в 30 лет — два-три раза в 10 дней, а в 40 лет — один-два раза в 10 дней, рассказала она. «Допустимый диапазон может быть от двух-трех раз в неделю в молодом возрасте до одного-двух раз в 7-10 дней в зрелом возрасте», — добавила Мелехина. Кроме того, при средней половой конституции она назвала нормой периодическое воздержание, которое не сопровождается физическим дискомфортом.

При слабой и сильной половой конституции люди занимаются сексом реже и чаще соответственно, заключила сексолог.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс перечислила мужчинам полезные для потенции продукты. Так, она посоветовала при проблемах с эрекцией добавить в рацион кокосовое масло.

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Россиянам перечислили способы победить страх вождения после ДТП

    Стилист назвала признаки безвкусно одетого человека

    В Госдуме назвали размер пенсии никогда не работавших россиян

    Российская тревел-блогерша развенчала мифы о криминальной Мексике

    Медик посоветовал россиянам не помогать пострадавшим в дорожных авариях

    На Украине рассказали о ненависти Зеленского к одному европейскому лидеру

    США предприняли одно действие перед нападением на Иран

    Анонимный миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга для продления жизни

    Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

    Все новости
