20:00, 10 апреля 2026Мир

Трамп дал совет Ирану

Трамп заявил, что у Ирана не осталось козырей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран лучше работает с общественным мнением, чем с ведением боевых действий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иранцы лучше справляются с фейковыми новостями и пиаром, чем с ведением боевых действий!» — сказано в публикации.

Американский лидер отметил, что, по его мнению, у Ирана не осталось никаких козырей, кроме краткосрочного давления на мировое сообщество через контроль над международными водными путями.

Ранее Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны в течение ближайших 24 часов. При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.

