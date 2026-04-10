14:03, 10 апреля 2026Экономика

ЦБ мотивировали снижать ставку обнищанием населения

Арефьев: Ключевую ставку в России нужно опустить до 4-5 процентов
Вячеслав Агапов
СюжетНаселение России:

Центральный банк (ЦБ) России должен активнее снижать ставку на фоне обнищания населения и закрытия бизнеса. Мотивировал регулятор смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) депутат Госдумы Николай Арефьев, его слова приводит НСН.

Депутат заявил, что ключевую ставку в стране необходимо снизить до 4-5 процентов. Таким образом получится стимулировать промышленный спрос, а выпадающие доходы банков можно компенсировать за счет золотовалютных резервов.

«У нас 20 процентов ВВП дает малый бизнес. Так хорошо ему помогли в прошлом году, что этот бизнес массово закрывается: непосильные налоги, рост арендной платы. Идет обнищание населения. Зарплата растет, но не успевает за инфляцией. Народ перестал ходить в рестораны, в парикмахерские. Мы так все закроем, потому что инфляция высокая», — заявил Арефьев.

Тем временем советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов допустил, что регулятор на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть как возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, так и взять паузу. По его словам, регулятор оценит целесообразность дальнейшего понижения ставки. «Но я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», — предупредил он.

