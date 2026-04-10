У невесты за день до свадьбы нашли рак четвертой стадии

В американском штате Алабама невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала, что у нее рак четвертой стадии. Об этом сообщает издание People.

В автомобиль 31-летней Мелиссы Адамс, стоявший на светофоре, врезалась другая машина. Пострадавшую доставили в больницу и сделали ей компьютерную томографию. Снимки показали в ее организме множественные новообразования, о существовании которых она не знала.

У женщины нашли саркому из фолликулярных дендритных клеток — редкую форму рака, которая обычно поражает лимфатические узлы. Несмотря на диагноз, Адамс и ее жених решили не отменять церемонию и поженились на следующий день.

По словам женщины, она испытывала боль и другие симптомы на протяжении долгого времени, но считала их проявлениями аутоиммунного заболевания, которое у нее было.

