В дом главы OpenAI бросили «коктейль Молотова»

В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили «коктейль Молотова»

В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили «коктейль Молотова». Об этом сообщает Bloomberg.

В результате происшествия загорелись ворота. Пострадавших нет. 20-летнего подозреваемого арестовала полиция Сан-Франциско. По данным агентства, ранее мужчина угрожал поджечь штаб-квартиру компании.

Ранее стало известно, что ИИ-компания OpenAI остановит поддержку своей видеоплатформы Sora, генерирующей реалистичные видео, и прекратит связанное с работой над проектом сотрудничество с Walt Disney, что в том числе предусматривает отказ от соглашения об инвестициях в размере миллиарда долларов.