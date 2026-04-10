23:01, 10 апреля 2026

В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили «коктейль Молотова»
Марина Совина
Сэм Альтман. Фото: Shelby Tauber / Pool / Reuters

В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили «коктейль Молотова». Об этом сообщает Bloomberg.

В результате происшествия загорелись ворота. Пострадавших нет. 20-летнего подозреваемого арестовала полиция Сан-Франциско. По данным агентства, ранее мужчина угрожал поджечь штаб-квартиру компании.

Ранее стало известно, что ИИ-компания OpenAI остановит поддержку своей видеоплатформы Sora, генерирующей реалистичные видео, и прекратит связанное с работой над проектом сотрудничество с Walt Disney, что в том числе предусматривает отказ от соглашения об инвестициях в размере миллиарда долларов.

    Последние новости

    Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры

    Десятки тысяч украинских военных нашли способ сбежать из ВСУ

    Благотворительная организация подала против принца Гарри иск о клевете

    Трупный жир начали использовать для увеличения груди и подтяжки ягодиц

    У Трампа заподозрили деменцию

    Раскрыта критически опасная точка для обороны ВСУ в Донбассе

    В США заявили о возможном продлении смягчения санкций против России

    Индия захотела закупить у России как можно больше нефти до конца года

    В дом главы OpenAI бросили «коктейль Молотова»

    10-летняя девочка попросила НАСА вернуть Плутону статус планеты и получила ответ

    Все новости
