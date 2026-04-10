Бывший СССР
14:39, 10 апреля 2026

В России назвали последствия мятежа ВСУ близ Чугуева

Корнилов: Мятеж ВСУ на полигоне близ Чугуева не будет последним
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Мятеж на полигоне в Чугуевском районе Харьковской области показывает все более напряженную ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд».

«Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства», — рассказал Корнилов.

По его словам, подобный инцидент не будет последним, а подобные случаи жесткого подавления мятежа должны происходить на многих участках фронта.

Ранее на полигоне штурмовых подразделений украинской армии в лесах Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Она была жестоко подавлена.

