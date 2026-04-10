11:08, 10 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России увидели хороший знак в пасхальном перемирии с Украиной

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) между Россией и Украиной — это хороший знак для продолжения мирных переговоров, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Конечно, для всех православных Пасха — это великий праздник, поэтому мы и пытались это сделать несколько раз, и с нашей стороны мы выдерживали это перемирие. Понятно, что несмотря на запреты украинские православные празднуют этот праздник, и это противостояние не поддерживается православными на Украине несмотря на огромную рекламу, которую еще раскручивал [экс-президент Украины Петр] Порошенко. Я думаю, что это, конечно, хороший знак для продолжения мирных переговоров», — высказался депутат.

Ранее Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

После Зеленский заявил о готовности страны действовать зеркально. Он также отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что у сторон «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
