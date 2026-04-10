В российском городе открылась первая в стране школа стрельбы из лука

В Челябинске открылась первая в России школа стрельбы из лука

Первая в стране школа по стрельбе из лука открылась в Челябинске — события ждали 227 спортсменов и 5 профессиональных тренеров. Об этом сообщает портал «Вечерний Челябинск».

Новое учреждение расположилось в самом центре российского города — на улице Энгельса. Для спортсменов там есть разнообразные луки, стрелы разной толщины и мишени. В программе обучения — классический лук, блочный, бесприцельная стрельба и арчери-биатлон.

Старший тренер школы, председатель региональной Федерации стрельбы из лука Валерий Чижов назвал открытие школы знаковым событием. «Мы надеемся, что при школе сможем развивать этот вид спорта. Этот зал будем использовать чисто для подготовки юных спортсменов, начальной подготовки. Здесь будет формироваться техника лучника», — добавил он.

По данным издания, занятия будут проходить бесплатно. Самый подходящий возраст для их начала — 11-12 лет, но некоторых принимают и с 10 лет, при наличии необходимых физических данных. При этом верхнего порога не существует.

«У меня самый возрастной спортсмен, который стал мастером спорта, — Александр Новгородцев. Он пришел заниматься в 51 год, а в 56 стал мастером спорта, — рассказал Чижов.

Ранее в Тюменской области состоялся фестиваль коренных народов Севера. Для его участников прошли соревнования по национальным видам спорта: метанию тынзяна на хорей (аркана на шест, которым погоняют оленей), стрельбе из лука, прыжкам через нарты и перетягиванию палки.