В США назвали главную причину непопулярности войны с Ираном

10:52, 10 апреля 2026

В США объяснили непопулярность войны с Ираном отсутствием четких целей
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур раскритиковал действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, указав на неясность целей военной операции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Если они удивляются, почему эта война непопулярна — начните с того, что никто даже не понимает, что мы делаем», — сказал Мур. Он отметил, что военные получают приказы без четкого определения задачи.

Губернатор сравнил ситуацию с войной в Афганистане, которая обошлась США в два триллиона долларов и закончилась возвращением радикальных исламистов в лице движения «Талибан» к власти. Мур выразил опасение, что США попадают в ту же ловушку, а Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс «слепо позволяют это делать».

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что операция США и Израиля против Ирана превратилась в войну на истощение, и Штаты уже фактически потерпели в ней «шокирующее поражение». Как утверждает эксперт, США не смогут одержать победу в войне на истощение, и у Вашингтона не остается другого выхода, кроме признания поражения.

