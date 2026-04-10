06:42, 10 апреля 2026Мир

В США признали «шокирующее поражение» в конфликте с Ираном

Миршаймер: США понесли шокирующее поражение в конфликте с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Операция США и Израиля против Ирана превратилась в войну на истощение, и Штаты уже фактически потерпели в ней «шокирующее поражение». Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает эксперт, США не смогут одержать победу в войне на истощение, и у Вашингтона не остается другого выхода, кроме признания поражения.

«[Президент США Дональд] Трамп может выбраться из этого только таким способом. Фактически признав поражение», — выразил мнение Миршаймер.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Трамп может поругаться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху из-за позиции по мирному соглашению с Ираном. Разногласия могут возникнуть уже в ближайшие недели, утверждает издание.

