Возможный запас атаковавших Брянск ракет «Нептун» у ВСУ оценили

Военный Дандыкин допустил, что у ВСУ лишь один-два дивизиона ракет «Нептун»

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь один-два дивизиона дальнобойных ракет «Нептун», считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такое количество атаковавших Брянскую область ракет специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это ракеты из советского прошлого. Затем они достались Украине. В какой-то степени, может, их модернизировали. Я не думаю, что их большое количество. Я думаю, что это, скажем так, не беспилотники, которых у них действительно сейчас много. Потому что их производят в основном в Европе и производят сотнями. Думаю, если запас брать, то это один-два дивизиона. Потому что применяются они достаточно редко», — поделился Дандыкин.

[Ракета «Нептун»] — это боеприпас, который ВСУ берегут Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Брянской области дальнобойными ракетами «Нептун». О последствиях атаки рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз. По словам главы региона, все воздушные цели были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки ракет повредили инфраструктуру.

Богомаз сообщил, что в результате падения обломков сбитых украинских ракет в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома оказались полностью уничтожены, еще 15 жилых строений получили повреждения. Он также добавил, что мирная жительница получила ранения и была доставлена в больницу.