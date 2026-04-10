Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:48, 10 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Возможный запас атаковавших Брянск ракет «Нептун» у ВСУ оценили

Военный Дандыкин допустил, что у ВСУ лишь один-два дивизиона ракет «Нептун»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь один-два дивизиона дальнобойных ракет «Нептун», считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такое количество атаковавших Брянскую область ракет специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это ракеты из советского прошлого. Затем они достались Украине. В какой-то степени, может, их модернизировали. Я не думаю, что их большое количество. Я думаю, что это, скажем так, не беспилотники, которых у них действительно сейчас много. Потому что их производят в основном в Европе и производят сотнями. Думаю, если запас брать, то это один-два дивизиона. Потому что применяются они достаточно редко», — поделился Дандыкин.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Брянской области дальнобойными ракетами «Нептун». О последствиях атаки рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз. По словам главы региона, все воздушные цели были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки ракет повредили инфраструктуру.

Богомаз сообщил, что в результате падения обломков сбитых украинских ракет в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома оказались полностью уничтожены, еще 15 жилых строений получили повреждения. Он также добавил, что мирная жительница получила ранения и была доставлена в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok