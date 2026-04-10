Зеленский высказался о возможном выходе США из НАТО

Зеленский: При выходе США из НАТО безопасность останется на Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном выходе США из НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если Соединенные Штаты действительно задумываются над выходом из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском Союзе», — написал Зеленский.

По его словам, основу безопасности Европы якобы составляют Великобритания, Турция, Норвегия и Украина.

«С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы», — добавил украинский лидер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком Североатлантического альянса, пригрозив наказать те страны НАТО, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку.