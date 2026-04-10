Бывший СССР
15:54, 10 апреля 2026

Зеленский: Украине не следовало отказываться от ядерного оружия
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, отказ Украины от ядерного оружия является ошибкой для нее и стран-подписантов. Зеленский указал на то, что значительная часть «нашего ядерного оружия» была передана в пользу Москвы.

«Если они [страны-гаранты] просили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонт безопасности. Возможно, ядерный зонт», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинскую нацию ждет раскол при условии вывода Киевом украинской армии из Донбасса. По его мнению, в таком случае Россия якобы может попытаться воспользоваться украинским кризисом.

    Последние новости

    Зеленский высказался о ядерном оружии у Украины

    Трагедию с туристами на Камчатке описали фразой «как на перевале Дятлова»

    Шаляпин раскрыл секрет стройности фразой «как можно отказаться от пельмешек?»

    Рабочие нашли окруженый черепами древний алтарь

    Газманов сравнил важность таланта и образования

    Артемий Лебедев сделал пересадку волос

    Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

    В ряде российских регионов стало не хватать жилья

    В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

    СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

    Все новости
