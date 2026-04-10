Зеленский: Украине не следовало отказываться от ядерного оружия

Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, отказ Украины от ядерного оружия является ошибкой для нее и стран-подписантов. Зеленский указал на то, что значительная часть «нашего ядерного оружия» была передана в пользу Москвы.

«Если они [страны-гаранты] просили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонт безопасности. Возможно, ядерный зонт», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинскую нацию ждет раскол при условии вывода Киевом украинской армии из Донбасса. По его мнению, в таком случае Россия якобы может попытаться воспользоваться украинским кризисом.