Зеленский предсказал раскол Украины

Зеленский: Вывод ВСУ из Донбасса расколет украинскую нацию

Если Киев выведет из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это расколет украинскую нацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram его пресс-служба.

«Если мы выведем войска из Донбасса — это расколет нашу нацию. Многие люди будут против этого», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что в таком случае Россия якобы может попытаться воспользоваться украинским кризисом для решения военно-политических задач.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.