Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 10 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский предсказал раскол Украины

Зеленский: Вывод ВСУ из Донбасса расколет украинскую нацию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Если Киев выведет из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это расколет украинскую нацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram его пресс-служба.

«Если мы выведем войска из Донбасса — это расколет нашу нацию. Многие люди будут против этого», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что в таком случае Россия якобы может попытаться воспользоваться украинским кризисом для решения военно-политических задач.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok